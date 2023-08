ベルギーの建築家ユリアン・ランペンスが設計したヴァン・ワッセンホーフ邸をKodak T-MAX モノクロフィルムで撮影したアーティスト出版物。

アーティスト、写真家 Kristien Daem

200 部限定版、

28 ページ / 23,5 x 16 cm、

2014年、MER 発行。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

