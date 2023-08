Max Mara STUDIO

Max Mara STUDIOロングワンピースノースリーブベルト付きブラック×ベージュ裏地ありストレッチ性あり透け感なし素材レーヨン91%ポリウレタン9%<サイズ表記>M (165/88A)<実寸>総丈100胸幅40ウエスト31㎝※多少の誤差はご了承下さいませ。<状態>特筆すべきダメージは無く、綺麗な状態です。<備考>出品商品はリユースアイテムがメインとなっており、細心の注意を払い検品しておりますが多少の汚れや傷などがある場合がございます。あくまで一度人の手に渡った中古品ですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮願います。発送前に最終検品を行なっております。素人検品の為小さな傷や汚れの見落としがある場合がございますがご了承ください。他、取引に関する詳細は自己紹介欄をご一読いただけると幸いです。埼玉県公安委員会古物商許可証第431250050321号古物営業法に基づき出品しております。こちらでは業者向け古物オークションで購入した正規品を取り扱っております。その他の出品物はこちら♪#にこにこ古着 #にこにこ古着レディース

