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2022人気新作 MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓 麻雀

商品の説明

こちらは雀荘で使用されていたのを引き取りました。自宅で月に2〜4回程使用（100半荘程度)を半年程使用しております。
昭和時代の麻雀牌　市川屋？　蘇州牌　希少　No.102
ここ３ヶ月ほど使用していません。
MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓
不具合
【幻の新品・最高級】　King　麻雀牌　大型重量牌　日本政府証紙　昭和当時年代物
・外装が少し汚い
ミズノ 丸一 麻雀牌 昭和レトロ
・点棒の読み込みが悪い時がある
新品 高級麻雀牌セット　ミズノ丸一　ひかり　マージャンパイ　マルイチ　50
※並び変えれば戻ります
昭和時代の麻雀牌　市川屋？　蘇州牌　希少　No.102
・黄色牌に割れ？のような傷があり、気になる場合は買い替えが必要
MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓

【幻の新品・最高級】　King　麻雀牌　大型重量牌　日本政府証紙　昭和当時年代物
配牌・ドラ出し機能問題なし。オンオフ可能。
ミズノ 丸一 麻雀牌 昭和レトロ

新品 高級麻雀牌セット　ミズノ丸一　ひかり　マージャンパイ　マルイチ　50
引き取り限定ですが、どうしても配送してほしい方はご相談下さい。
昭和時代の麻雀牌　市川屋？　蘇州牌　希少　No.102
中国地方に限り、費用の相談後お互いが納得しましたら配送致します。
MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓

【幻の新品・最高級】　King　麻雀牌　大型重量牌　日本政府証紙　昭和当時年代物

ミズノ 丸一 麻雀牌 昭和レトロ
付属品
新品 高級麻雀牌セット　ミズノ丸一　ひかり　マージャンパイ　マルイチ　50
牌2面(緑・黄)
昭和時代の麻雀牌　市川屋？　蘇州牌　希少　No.102
※ピン、ソウの5に赤が1枚づつ、萬子は3枚あり
MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓
点棒
【幻の新品・最高級】　King　麻雀牌　大型重量牌　日本政府証紙　昭和当時年代物
1万 12本
ミズノ 丸一 麻雀牌 昭和レトロ
５千 10本
新品 高級麻雀牌セット　ミズノ丸一　ひかり　マージャンパイ　マルイチ　50
1000 20本
昭和時代の麻雀牌　市川屋？　蘇州牌　希少　No.102
500 ４本
MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓
100 20本

【幻の新品・最高級】　King　麻雀牌　大型重量牌　日本政府証紙　昭和当時年代物

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

ミズノ 丸一 麻雀牌 昭和レトロ

新品 高級麻雀牌セット　ミズノ丸一　ひかり　マージャンパイ　マルイチ　50

昭和時代の麻雀牌　市川屋？　蘇州牌　希少　No.102
こちらは雀荘で使用されていたのを引き取りました。自宅で月に2〜4回程使用（100半荘程度)を半年程使用しております。ここ３ヶ月ほど使用していません。不具合・外装が少し汚い・点棒の読み込みが悪い時がある※並び変えれば戻ります・黄色牌に割れ？のような傷があり、気になる場合は買い替えが必要配牌・ドラ出し機能問題なし。オンオフ可能。引き取り限定ですが、どうしても配送してほしい方はご相談下さい。中国地方に限り、費用の相談後お互いが納得しましたら配送致します。付属品牌2面(緑・黄)※ピン、ソウの5に赤が1枚づつ、萬子は3枚あり点棒1万 12本５千 10本1000 20本500 ４本100 20本

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

2022人気新作 MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓 麻雀

48分钟前

2022人気新作 MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓 麻雀

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(税込) 送料込み
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MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓 | tspea.org

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全自動麻雀牌【昇龍】 麻雀牌 送料込み | 麻雀用具専門店

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