2022人気新作 MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓 麻雀

こちらは雀荘で使用されていたのを引き取りました。自宅で月に2〜4回程使用（100半荘程度)を半年程使用しております。

昭和時代の麻雀牌 市川屋？ 蘇州牌 希少 No.102

ここ３ヶ月ほど使用していません。

MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓

不具合

【幻の新品・最高級】 King 麻雀牌 大型重量牌 日本政府証紙 昭和当時年代物

・外装が少し汚い

ミズノ 丸一 麻雀牌 昭和レトロ

・点棒の読み込みが悪い時がある

新品 高級麻雀牌セット ミズノ丸一 ひかり マージャンパイ マルイチ 50

※並び変えれば戻ります

昭和時代の麻雀牌 市川屋？ 蘇州牌 希少 No.102

・黄色牌に割れ？のような傷があり、気になる場合は買い替えが必要

MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓



【幻の新品・最高級】 King 麻雀牌 大型重量牌 日本政府証紙 昭和当時年代物

配牌・ドラ出し機能問題なし。オンオフ可能。

ミズノ 丸一 麻雀牌 昭和レトロ



新品 高級麻雀牌セット ミズノ丸一 ひかり マージャンパイ マルイチ 50

引き取り限定ですが、どうしても配送してほしい方はご相談下さい。

昭和時代の麻雀牌 市川屋？ 蘇州牌 希少 No.102

中国地方に限り、費用の相談後お互いが納得しましたら配送致します。

MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓



【幻の新品・最高級】 King 麻雀牌 大型重量牌 日本政府証紙 昭和当時年代物



ミズノ 丸一 麻雀牌 昭和レトロ

付属品

新品 高級麻雀牌セット ミズノ丸一 ひかり マージャンパイ マルイチ 50

牌2面(緑・黄)

昭和時代の麻雀牌 市川屋？ 蘇州牌 希少 No.102

※ピン、ソウの5に赤が1枚づつ、萬子は3枚あり

MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓

点棒

【幻の新品・最高級】 King 麻雀牌 大型重量牌 日本政府証紙 昭和当時年代物

1万 12本

ミズノ 丸一 麻雀牌 昭和レトロ

５千 10本

新品 高級麻雀牌セット ミズノ丸一 ひかり マージャンパイ マルイチ 50

1000 20本

昭和時代の麻雀牌 市川屋？ 蘇州牌 希少 No.102

500 ４本

MJJAPAN 昇竜 全自動麻雀卓

100 20本

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

こちらは雀荘で使用されていたのを引き取りました。自宅で月に2〜4回程使用（100半荘程度)を半年程使用しております。ここ３ヶ月ほど使用していません。不具合・外装が少し汚い・点棒の読み込みが悪い時がある※並び変えれば戻ります・黄色牌に割れ？のような傷があり、気になる場合は買い替えが必要配牌・ドラ出し機能問題なし。オンオフ可能。引き取り限定ですが、どうしても配送してほしい方はご相談下さい。中国地方に限り、費用の相談後お互いが納得しましたら配送致します。付属品牌2面(緑・黄)※ピン、ソウの5に赤が1枚づつ、萬子は3枚あり点棒1万 12本５千 10本1000 20本500 ４本100 20本

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【幻の新品・最高級】 King 麻雀牌 大型重量牌 日本政府証紙 昭和当時年代物ミズノ 丸一 麻雀牌 昭和レトロ新品 高級麻雀牌セット ミズノ丸一 ひかり マージャンパイ マルイチ 50昭和時代の麻雀牌 市川屋？ 蘇州牌 希少 No.102