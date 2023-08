高級素材使用ブランド USA製 90's JACK ネイビー ジャックパーセル PURCELL スニーカー

カートコバーン愛用 90年代製 made in usa converse JACK PURCELL

アメリカ製

当時物のアメリカ製のものです。

ダメージありますがまだまだ着用出来ます(ダメージ等画像にてご確認下さい)

見ての通り使用感、ダメージ等ありますので価値がわかる方のみご購入お願い致します。

カラー ネイビー

サイズ

表記サイズ10(約28〜28.5センチ)

アウトソール約29センチ

NIKE adidas Reebok FILA THENORTHFACE patagonia TOMMY HILFIGER RALPHLAUREN Carhartt eddiebauer supreme Pendleton 70s 80s 90s パタゴニア ny ニューヨーク ヤンキース ウールリッチ ヴィンテージ ビンテージ アメリカ製 アウトドア L.L.BEAN ランズエンド ビンテージ vintage 90年代 50s 60s polar palace hookups 1LDK カーハート Carhartt メジャーリーグ skateboarding ラコステ IZOD USA製 MLB columbia コロンビアchampion リバースウィーブ towncraft ssz levis 501 505 517 606 646 oldstussy Los Angeles Apparel hanes dickies crarks ワラビー POLO 古着 ビッグサイズ ビッグシルエット 大きめサイズ ゆるダボ シンチラ スナップt でかロゴ ワンポイントロゴ ハーフジップ プルオーバー ENGINEERED GARMENTS NEWERA ニューエラ カートコバーン Kurt Cobain NIRVANA ct70 ct1970 converse コンバース usa

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···キャンバス

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド コンバース 商品の状態 傷や汚れあり

