商品の情報 商品の状態 新品、未使用

シンプルながら洗練されたデザイン、ミラーノチェーンのネックレスです。パーツの側面をさらにカットしているため、普通の小豆チェーンよりいっそう輝きを増します。男女(ユニセックス)問わず、お使い頂けます。他のチェーンとの重ね付けにも最適!上品ながら存在感もバッチリです。フォーマルでもカジュアルでも大活躍、ミラーノチェーンを是非ご体験ください。長さ:42センチ(3センチアジャスター)重さ:約2.5グラム幅:1.9ミリゴールド種別:9金(Au375)刻印有り付属品:ギャランティーカード、ジュエリーケース重ね付けもとても素敵です。#武田源之助#武田宝石

