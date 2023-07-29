代引き人気 20SS 正規 VALENTINO Tシャツ ロゴ ヴァレンティノ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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◻︎サイズ

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肩幅 49cm

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◻︎状態

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正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

正規 20SS VALENTINO ヴァレンティノ 白 VLTN ロゴ クルーネック Tシャツ カットソー 黒 MPV0MG10V3LE◻︎サイズ肩幅 49cm身幅 55cm着丈 61cm袖丈 18cm◻︎状態正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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