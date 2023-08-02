国内最安値！ お得 本革 新品 レザージャケット ライダースジャケット 革ジャン メンズ 赤 ライダースジャケット

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ブランド名:ハルフレザー

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※本革の自然素材ですので、固体差があり色ムラ等ある場合がありますが、それも本革の味です！適度なお手入れで10年以上は持ちます！

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フード···フードなし

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素材···本革

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カラー···レッド

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季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハルフ 商品の状態 新品、未使用

購入前に専用を作るのでコメントください(^^)ご覧いただきありがとうございます！haruf(ハルフレザー)の大人気のダブルライダース本革レザージャケット！シンプルでカッコいい本革ダブルライダースです！ハルフさんのサイトなどを調べると詳しく出てきます！ブランド名:ハルフレザーモデル:uk1本革カウレザー参考価格:39930円Lサイズタイトめです！肩幅44着丈63袖丈64胸囲100裾回り100※本革の自然素材ですので、固体差があり色ムラ等ある場合がありますが、それも本革の味です！適度なお手入れで10年以上は持ちます！レザージャケット メンズ レッドライダースジャケット メンズ レッド革ジャン メンズ レッドダブルライダース メンズ レッドレザージャケット 紳士 レッドライダースジャケット 紳士 レッド革ジャン 紳士 レッド柄・デザイン···無地アウター形···ダブルフード···フードなし素材···本革カラー···レッド季節感···春、夏、秋、冬

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