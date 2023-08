マウンテンライトデニムジャケット(メンズ)

Mountain Light Denim Jacket

商品型番 NP12032

¥49,500(税込)

ノースフェイス

色ナイロンインディゴデニム(ID)

●商品説明:防風性、透湿性を兼ね備えたGORE-TEX INFINIUM PRODUCTSを採用した防風アウターです。耐摩耗性があり、軽く速乾性もあるナイロン生地を表生地に使用。インディゴロープ染色加工により、インディゴ染め特有の経年変化を楽しむことができます。両胸に大きなジッパーポケットを配置。フロントはダブルフラップ仕様で雨などの浸入を抑えます。内側の専用ファスナーでインナーを連結できるジップインジップシステムに対応。トレッキングやキャンプなどのアウトドアシーンのみならず、タウンユースにも適しています。

●サイズ:タグ表記XL

採寸は写真掲載

●素材:

タグ表記ご参考下さい。

●状態:

数回のみの着用ですので、美品です。

中古品ご理解の上ご購入お願いします。

●その他、注意事項:

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

即購入歓迎です!

大幅値引き不可。

☆他にもノースフェイスXL出品中☆

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

