●商品名

●商品名Carhartt カーハート超ビッグサイズデニムオーバーオールサロペットペインター ●着画モデル 女性身長161cm 細身体型●カラー青みのあるインディゴ●状態使用感浅く、極めて状態良好目に付くようなダメージや汚れなし古着となりますので、古着慣れしていない方、神経質な方はご購入をご遠慮ください。●サイズ表記(インチ) W52 × L30●実寸計測(インチ) W52 × L30 メンズ4XL程度※肩紐を調整することで、レングスの長さは調整可能です。●平置き実寸(cm)・総丈174(肩紐最大時)・ウエスト66.5(×2)・股上41.5・ヒップ73.5・ワタリ46.5・股下76・裾幅28※若干の誤差はご了承ください。※必ず実寸のご確認をお願い致します。●素材コットン100%管理No.YOA03211544913●商品によっては、梱包の都合上、予告なく配送方法を『らくらくメルカリ便』から『ゆうゆうメルカリ便』に変更する場合がありますので、予めご了承ください。他にもカーハートやディッキーズ、リーバイス等のワークブランドを中心に、デニムやペインターパンツ、オーバーオールを豊富に取り揃えています。カラー...ブルーパンツ丈...フルレングス素材...コットン季節感...春, 夏, 秋, 冬

