人気スタイリスト 大草直子さんこだわりのシャツワンピースです。

ブラック、0サイズはサイトでは完売、店舗でも品薄の商品です。

裾上げのお直しし着用予定でしたが、未使用のうちにどなかかお探しの方がいらっしゃったら嬉しいです。

◆フィットアンドフレアでリゾートからお食事まで、ご活用頂けるワンピかと思います。

【ベルト付き】

■定価:¥36,300(税込)

■サイズ 着丈 131

袖丈 28.5

肩幅 53.8

身幅 51.8

■素材 麻 100%

こちらですが、需要があまりないような場合には知人に譲る事を予定しておりますので、

その際はご容赦くださいませ。

どうぞ宜しくお願い致します。

アナイ

シップス

ユナイテッドアローズ

トュモローランド

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ガリャルダガランテ 商品の状態 新品、未使用

