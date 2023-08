正規通販 AUTO ドドリア様専用【コンビ】ネムリラ SWING Long BEDi イス

ネムリラ AUTO SWING BEDi Long スリープシェルEG(1台)【コンビ】[ハイローラック]

セカンドオーナーとして使用しておりました。

【ファーストオーナー様】

2022年5月購入

定価66,000円

【セカンドオーナー(当方)】

2022年9月購入

2022年10月〜12月の約3ヶ月間使用

ファーストオーナー様も当方も、

授乳、オムツ替え、食事には使用しておりません。

また、家にペットや喫煙者もおりません。

使用の際は必ずバスタオルを敷いていたため、大きな傷や汚れ等はございませんが、中古品であることをご理解いただける方にお願いいたします。

★付属品★

・テーブル

・説明書

★配送方法★

丁寧に梱包するために【たのメル便】での発送を予定しています。

♦︎1才頃まで使えるオートスウィング・・・「電動性能パワーアップ」*「のびーるステップ」で従来の6ヵ月ごろまでから1才頃までの使用期間を実現。

♦︎のびーるステップ・・・成長に合わせて足元ステップの長さが調整できる新構造。

♦︎オートスウィング・・・ママの心拍数に近いスウィング周期の揺れと、体重の変化にセンサーが対応し、揺れを一定に保ちます。

♦︎スリープシェル・・・お部屋の中での赤ちゃんと大人の感じている明るさの違いに着目して、眠りに理想的な暗さを実現。

♦︎すやすやエアホール・・・380個もの通気口が空いた新構造で、体温調節が苦手な赤ちゃんも快適です。

♦︎ダッコシートプレミアム・・・ママにだっこされているような寝心地をつくるシート。表はもっちりふわふわ、裏はさらさらのリバーシブル仕様。

♦︎エッグショック・・・ダッコシートプレミアムの頭部・背部に超衝撃吸収素材エッグショックを搭載。

♦︎シート丸洗いOK

♦︎4輪キャスター

【規格概要】

・製品サイズ:(ハイ)W525*D690〜990*H680〜1075mm(ロー)W525*D835〜990*H400〜790mm

#ベビー

#ネムリラ

#オートスウィング

#オートスイング

#自動スイング

#コンビ

#幌付き

#ハイローチェア

#離乳食チェア

カラー···グレー

性別···男女兼用

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

