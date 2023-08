お皿 高麗青磁器 漢青 金福漢作

大中小3枚セット(箱付き)

サイズ

大皿 30cm×29.5cm×5cm

底面13cm×13cm

重さ 1.3Kg

中皿 26×26.5×4.3

底面 11.5×11.5

重さ 950g

小皿 17.5×18×4

底面 8×8

重さ 480g

10年程前に、韓国旅行の際、

韓国の高麗青磁を代表する

陶芸家 金福漢の工房を訪ね

併設されたショップで、記念に

と購入しました。いろいろと

使ってみたいと思っていました

が、結局、一度も使うことなく

箱にしまいっぱなしになって

しまいました。お料理上手

おもてなし上手な方に活用

して頂きたく、出品いたします。

購入時の箱で発送いたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

