【人気ショップが最安値挑戦！】 BAPE x UNDFTD TEE White Olive XXL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 新品、未使用

エイプアンディフィーテッドコラボ Tシャツ白緑 2XLブランド名：A BATHING APE x undefeated商品名：CDG OSAKA X BAPE TEE品番：1173110920サイズ：XXL状態：新品未使用 備考： ※確実正規品です。本物ですか？等の質問はご遠慮お願いします。 ※落札から3時間以内のご連絡、6時間以内の入金できる方のみご購入ください。 (守れない方は自動的にキャンセルとさせて頂きます。) ※購入時にプロフィール欄にある注意事項に同意したものとします。 最後まできっちりお取り引きできる方のみのご購入でお願い致しますwind and seaやオフホワイトのウェアとも相性抜群です#garcon#bape#abathingape#undefeated#コムデギャルソン#ベイシングエイプ#エイプ#アンディフィーテッド

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 新品、未使用

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