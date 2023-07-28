【人気ショップが最安値挑戦！】 BAPE x UNDFTD TEE White Olive XXL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品名：CDG OSAKA X BAPE TEE
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品番：1173110920
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サイズ：XXL
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状態：新品未使用
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商品の情報
|商品のサイズ
|2XL(3L)
|ブランド
|アベイシングエイプ
|商品の状態
|新品、未使用
サブカルチャー SubCulture CHOPPER T-SHIRT Tシャツ
エイプアンディフィーテッドコラボ Tシャツ白緑 2XLブランド名：A BATHING APE x undefeated商品名：CDG OSAKA X BAPE TEE品番：1173110920サイズ：XXL状態：新品未使用
備考： ※確実正規品です。本物ですか？等の質問はご遠慮お願いします。
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(守れない方は自動的にキャンセルとさせて頂きます。) ※購入時にプロフィール欄にある注意事項に同意したものとします。
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商品の情報
|商品のサイズ
|2XL(3L)
|ブランド
|アベイシングエイプ
|商品の状態
|新品、未使用