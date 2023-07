【注意事項】

ご購入前に必ずプロフィール記載内容をご確認ください。

イギリス コーフィールド 製 ルマックス

Leica L ライカ L39 マウント オールドレンズ

CORFIELD LUMAX 45mm f1.9

イギリスのカメラメーカー「CORFIELD」社から

1959年に発売された準標準レンズです。

日本国内ではほとんど見かけない珍しいオールドレンズです。

当時、CORFIELDのレンジファインダーカメラ Periflex の

セット用標準レンズとして発売されたようです。

この後に登場するゼブラ柄は旧西ドイツの

ENNA WERK(エナ工場)委託製産に変わります。

距離計連動機構を装備しないのでライカでの使用は目測になります。

フランジバックは28.8ミリで同一です。

光学系は典型的な4群5枚ビオメター/クセノター型構成で最短撮影距離60cm

ですが距離環が350度回る機構のため実際は最短撮影距離約34cmと非常に寄れる標準レンズです。

絞り羽根動作はノンクリックでとてもなめらかな造りのため、

動画撮影にも向いています。

距離合わせのヘリコイドも全域非常に滑らか且つスムーズに回転します!

レンズは前玉に拭きスレがありますが、

レンズ内外、カビや曇りなくとてもクリアーで、

特に撮影に影響はありません。

周辺光量の落ち方がとてもノスタルジックで

手作り感あるオールドレンズの神髄を楽しめる一本です!

万一の初期動作不良には返品返金対応させていただきますので即決でどうぞ!!

※商品到着後1週間以内にご連絡ください。

※お届け内容は写真のものが全てです。

【遠方送料について】

※北海道/沖縄/離島の場合、送料が +550円 かかります。

フリマアプリで、システム上別途送料が設定出来ない場合

ご購入後、別途決済いただきますので予めご了承ください。

↓出品商品一覧↓

#カメラのカメ太

★出来る限り安心してお使いいただけるよう

ご購入後にもし壊れてしまっても最大50%で買い取ります!

★日本一高額でカメラ買取ります!

大手査定の2-3倍付くこともあります!

お気軽にご相談ください^^

古物商許可 写真機商 第621110161035号

大阪府公安委員会

シリアル:L1919282

管理:7224420211009-0415

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

