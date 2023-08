♦️言わずと知れた超有名高級ブランド、カルティエのセカンドバッグ!

このブランドのバッグ独特のボルドーカラーは時を超えても、今なお新鮮で上品な高級感にあふれています!

♦️こちらは小ぶりなセカンドバッグで、サイフやケイタイ等のちょっとした小物を入れるのにピッタリ!

♦️♦️さらにお値下げ!♦️♦️

▼▼▼PRICE DOWN▼▼▼

¥19,178

↓

¥16,680

✨✨ひとこと✨✨

❇️購入後、年数が経っていて、ほんのわずかな触りキズがあるので、状態は「未使用に近い」としましたが、実際には未使用です。

❇️現行品には無い、ややレトロな雰囲気をぜひお楽しみください!

❤️プロフ、お読み頂けると幸いです❤️

✴利益より在庫整理を優先しますので、お値下げ交渉にはできるだけ対応いたします!

ぜひ他のお品物もごらんになってください。

✅クリック!

⬇

#cara宝飾

【素材・材質】 レザー(カーフ)

【カラー】 ボルドー(ワインレッド)

【サイズ】 縦×横×マチ:約28×17×5cm

(採寸する場所によって、多少の誤差があります。)

【付属品】 外紙箱・布袋・ギャランティーカード

(外紙箱の状態は良くありません。)

【配送方法】 宅急便

✴おわかりになりにくい事やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

#厳選_ブランド品 #厳選_バッグ #激安_お値下げ品 #厳選_中古品

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

