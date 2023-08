【初めに】

【初めに】購入意思のある方のみいいねお願いいたします。値下げ不可、コメント来た時点で即ブロックです。その他下記を良くお読みください。「〜日までに届くでしょうか」・「時間指定」等も仕事の関係上不可です。また送料の関係上、簡易包装です。画像の無断使用につきましては通報致します。気に入りすぎてほとんど着る機会が無かったので泣く泣く出品です、、見ての通り40万近くするものですのでこちらが限界です、【ブランド】サンローランパリ(SAINT LAURENT PARIS)【時期】アンソニー期【サイズ】50 サンローランの今までのジャケットに比べるとショート丈のため着用感は46〜48程度174.60で袖丈以外は一枚目の画像の着用感です。肩幅約44着丈約68身幅約48袖丈約62素人採寸です。【購入場所】某セレクトショップ【付属品】正規品、付属品なし【商品状態】3回ほど短時間着用の極美品です。状態は画像で判断お願いします。【購入される方々へ】コメント逃げ、評価の悪い方、購入前後でせかす方、写真の無断転載等ブロックor通報致します。

