人気商品ランキング 円英智先生　直筆サイン色紙　コミックドラゴン応募懸賞当選品 少年漫画

かなり前にコミックドラゴンの応募懸賞にて当選した品物になります。

ロマンシア、エルデガインなどの作者、円英智先生の直筆イラストのサイン色紙です。

当選した時に一緒に入っていた、編集者メッセージも付けてお送りさせて頂きます。

額に入れて飾っておりましたが、汚れや、シミ、破れなどは御座いません。

ご興味ある方は是非よろしくお願い致します。

あくまでも素人保管の為、見た目が気になる方はご遠慮下さい。

その他いろいろ出品しております!

#ひでわし m(_ _)m

#ゲーム

#コミックドラゴン

#コミックコンプ

#バスタード

#萩原一至

キャラクター···美少女

グッズ種類···色紙

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

