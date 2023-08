#Sunnyの赤字特価のバッグ部屋

○アイテム

GUCCI グッチ

ショルダーバッグ サコッシュ 斜めがけ 肩掛け クロスボディ

GG柄 パンチング

レディース メンズ ユニセックス 男女兼用 ヴィンテージ ビンテージ vintage

145857

○サイズ

縦:約28cm

横:約31cm

マチ:約2cm

ショルダー:約105cm

平置き実寸。素人採寸の為多少の誤差はご容赦下さい。

着画はお断りいたします。

○状態

キャンバス部分スレなどありますが、黒なのであまり目立たないです。

vintage品のため多少の使用感はありますが、まだまだ末長くお使い頂けます!

状態は主観となりますので写真でご確認お願いします!

○カラー

ブラック 黒

写真の撮り方により、色合いや風合いが異なる場合がございます。

ご了承ください。

○素材

キャンバス レザー 革

○付属品

なし

〇購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品・大手リサイクルショップ

鑑定済商品です。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。

管理番号:0611-0727-9500-0619

#Sunnyの部屋

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

