【ブランド】

未使用ヴィンテージ88年USアーミーナイトカモモッズパーカフィッシュテールL

US ARMY 米軍

フリークスストア FREAK'S STORE M65モッズコート

【モデル】

ルイヴィトン リバーシブルコート

□コート M-65 Extreme Cold Weather Parka XLarge-Regular

【15SS my beautiful landletデニムフードビッグコート】

STOCK NO:8415-782-3220

M65 68年 アルミジッパー XS フィッシュテール モッズコート

CONTRACT NO.DSA100-72-C-1589

M-65 モッズコート

WYNN INDUSTRIES,INC.

C.C.MASTERS N-3B Mサイズ



ミリタリーロングコート『Tielocken Coat』

□ライナー Liner Extreme Cold Weather Parka XLarge

70s 米軍 M-65 Extreme Cold Weather Parka

STOCK NO:8415-782-2885

[FR(13)NDS×COTE MER] 16AW リメイクモッズコート 46

CONTRACT NO.DLA100-79-C-3077

20ss 新品タグハンガー付きThe CLASIK RAIN COAT

GOLDEN MFG.CO.,INC.

[~5/31まで出品]A.PRESSE アプレッセ M-65 モッズコート



DIESEL BLACK GOLD MEN ナイロンコート

□フード Hood Winter W/Synthetic Fur Ruff

サタデーズモッズコート

STOCK NO:8415-00-782-3004

ジョンローレンスサリバン ファー&ライナー付 コーデュロイモッズコート

CONTRACT NO.DLA100-83-C-0526

【新品】ラルフローレン ボートハウスパーカー モッズコート

PROPPER INTERNATIONAL,INC.

コートメール風ストリート仕様M51 超クールバックペイント



@SLEEM(フォロー割引あり。) 様専用70s 実物 フルセット size s

【カラー】

ワコマリア マウンテンパーカー コーチジャケット モッズ wacko maria

OLIVE オリーブ

LUKER by neighborhood モッズコート

【サイズ】

90s ラルフローレン ミリタリー ジャケット マウンテン パーカー M64

XLarge-Regular 着丈…約110cm 肩幅…約66cm 袖丈…約68cm 身幅…約81cm

L0267S 新品 VAN JAC ワッペン モッズコート 【サイズ:M】

【状態】

試着のみ!! 19SSエンジニアドガーメンツ WARBY JACKET

ヴィンテージショップ購入品。

penny’s sports 60s ウールコート

軍物ですので、ステッチ処理はかなり粗いです。

未使用ヴィンテージ88年USアーミーナイトカモモッズパーカフィッシュテールL

背中に白いチョーク跡のようなものがあります。(購入時に既に付いていたものです)

フリークスストア FREAK'S STORE M65モッズコート

穴や破れ等はありません。

ルイヴィトン リバーシブルコート

ライナーのステッチがほつれております。

【15SS my beautiful landletデニムフードビッグコート】

問題なく着用していただけます。

M65 68年 アルミジッパー XS フィッシュテール モッズコート

【商品説明】

M-65 モッズコート

70年代のM-65タイプのモッズパーカーになります。

C.C.MASTERS N-3B Mサイズ

コート、フード、ライナの3点の完品になりますが、それそれ年代、会社が違います。

ミリタリーロングコート『Tielocken Coat』



70s 米軍 M-65 Extreme Cold Weather Parka

□HB3784

[FR(13)NDS×COTE MER] 16AW リメイクモッズコート 46



20ss 新品タグハンガー付きThe CLASIK RAIN COAT



[~5/31まで出品]A.PRESSE アプレッセ M-65 モッズコート

フィッシュテール コート ミリタリー モッズパーカー モッズコート

DIESEL BLACK GOLD MEN ナイロンコート



サタデーズモッズコート

着丈...ロング

ジョンローレンスサリバン ファー&ライナー付 コーデュロイモッズコート

柄・デザイン...無地

【新品】ラルフローレン ボートハウスパーカー モッズコート

ライナー...ライナー取外し可

コートメール風ストリート仕様M51 超クールバックペイント

フード...フードあり(取外し可)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

