人気タイトル···ワンピース(ONE PIECE)フィギュア種類···コレクションフィギュアワンピースワールドコレクタブルフィギュア大海賊百景1〜10のコンプリートセットです。全て開封し、コレクションケースに飾っていました。また、箱は折りたたんで保管していました。すべて国内正規品です。【注意】ジンベエは当初から少し傷がありました。サボも当初からパイプが折れていましたが、接着剤でくっつけてます。ドフラミンゴのマント、ティーチの首、クロコダイルの砂も接着剤でくっつけてます。飾るには問題ないかと思います。【おまけ】一番くじの大海賊百景ビジュアルボードもつけます。また、モモの助、オロチ、ゼウス、ガイモンのワーコレもつけます。ガイモンは箱と支柱がありません。ワーコレ合計64点、ビジュアルボード1点のお値段となります。その他目立った傷や汚れはないと思いますが、神経質または、完璧を求める方は購入をご遠慮ください。バラ売りはいたしません。即購入可能です。大海賊百景サンジロロノア・ゾロナミトニートニー・チョッパーブルックジンベエモンキー・D・ルフィウソップニコ・ロビンフランキートラファルガー・ローユースタス・キッドポートガス・D・エースマルコイゾウバーソロミュー・くまジュラキュール・ミホーククザンサボドンキホーテ・ドフラミンゴウルージコビースモーカーたしぎシャンクスバギーボン・クレーボア・ハンコックスクラッチメン・アプーX・ドレーククロコダイルネフェルタリ・ビビ&カルーエネルロブ・ルッチゲッコー・モリアペローナマーシャル・D・ティーチドンキホーテ・ロシナンテバルトロメオしらほしキャロットシルバーズ・レイリーヤマトカイドウ菊之丞小紫ジュエリー・ボニーキラーシャーロット・リンリンシャーロット・カタクリシャーロット・プリンヴィンスモーク・レイジュカポネ・ベッジバジル・ホーキンスゴール・D・ロジャーエドワード・ニューゲートモンキー・D・ガープ光月おでんウープ・スラップゴーイング・メリー号ガイモンオロチモモの助ゼウスONE PIECE一番くじWT100尾田栄一郎

