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【国産】 adidas samba black 25cm スニーカー

商品の説明

adidas samba leather "Core Black"
ナイキ　エアジョーダン 1 MID ブレッド　27.5
アディダス サンバ レザー コアブラック
完売品 アシックス アンプレアルス ロー イエロー 26,0cm 新古品

NIKE DUNK LOW チームグリーン26
履く機会が少なくなったため出品致します。
converse ct70 riri zip 27.0cm us8.5
数回着用していますが、目立つ汚れ・傷等はなく、
CONVERSE × RON HERMAN 24cm
商品の状態大変良好です！
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サイズ 25cm
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カラー ブラック
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商品の情報

商品のサイズ25cm
ブランドアディダス
商品の状態目立った傷や汚れなし

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adidas samba leather "Core Black"アディダス サンバ レザー コアブラック履く機会が少なくなったため出品致します。数回着用していますが、目立つ汚れ・傷等はなく、商品の状態大変良好です！サイズ 25cmカラー ブラック即購入○お値下げも購入意思のある方提示していただければ検討致します！( ᴗ ᴗ)

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【国産】 adidas samba black 25cm スニーカー

48分钟前

【国産】 adidas samba black 25cm スニーカー

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