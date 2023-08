即購入可能。お得なフォロー割引ございます。

#kzk_古着

●概要

オールドステューシー の中でも珍しいデザインかと

サイズXL

●状態 C

フロントに1箇所色抜けあり

N 新品

S 未使用品

A ダメージや使用感がほぼない商品

B 多少使用感はあるが、目立つ傷や汚れなどない商品

C 使用感があり、多少傷や汚れがある商品

D 使用感があり、大きな傷や汚れがある商品

●サイズ

表記:XL

実寸:着丈 約68cm 身幅 約63cm 肩幅 約56cm 袖丈 約68cm

※着丈は襟の付け根から裾までの長さ。

※多少の誤差はご了承下さい。

※実寸のサイズ感を優先し、表記サイズと異なるサイズを選択させて頂く場合があります。

●フォロー頂いた方限定で、下記のようにお値下げいたします。

〜2999円→50円引き

〜5999円→100円引き

〜9999円→200円引き

10000円〜→300円引き

・2点以上まとめ買いで更に合計から100円引き

・リピーターの方は更に合計から100円引き

・購入前に「フォロー割」「まとめ買い割」「リピーター割」とコメントして頂き、お値段変更後購入をお願いします。

※発送の際は小さく畳んで梱包するので多少シワができる場合がある点、ご了承下さい。

※着用画像は対応しておりません。

※サイズ感に関してのご質問は個人差があるので、お答えできかねます。実寸サイズをご参照ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

即購入可能。お得なフォロー割引ございます。#kzk_古着●概要オールドステューシー の中でも珍しいデザインかとサイズXL●状態 Cフロントに1箇所色抜けありN 新品S 未使用品A ダメージや使用感がほぼない商品B 多少使用感はあるが、目立つ傷や汚れなどない商品C 使用感があり、多少傷や汚れがある商品D 使用感があり、大きな傷や汚れがある商品●サイズ 表記:XL実寸:着丈 約68cm 身幅 約63cm 肩幅 約56cm 袖丈 約68cm※着丈は襟の付け根から裾までの長さ。※多少の誤差はご了承下さい。※実寸のサイズ感を優先し、表記サイズと異なるサイズを選択させて頂く場合があります。●フォロー頂いた方限定で、下記のようにお値下げいたします。〜2999円→50円引き〜5999円→100円引き〜9999円→200円引き10000円〜→300円引き・2点以上まとめ買いで更に合計から100円引き・リピーターの方は更に合計から100円引き・購入前に「フォロー割」「まとめ買い割」「リピーター割」とコメントして頂き、お値段変更後購入をお願いします。※発送の際は小さく畳んで梱包するので多少シワができる場合がある点、ご了承下さい。※着用画像は対応しておりません。※サイズ感に関してのご質問は個人差があるので、お答えできかねます。実寸サイズをご参照ください。

