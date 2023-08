値引きする 【新品】ROPE'(ロペ)洗えるリネンコンビネゾン オールインワン オールインワン

*ご覧いただき、ありがとうございます。

*ご覧いただき、ありがとうございます。ROPE'(ロペ)洗えるリネンコンビネゾンになります。オンラインショップにて購入しましたが、私には似合わなかったため出品致します。【商品について】カラー:ブラウンサイズ:38身幅:46.4肩幅:37.8ウエスト:89.5ヒップ:100.8股下:68裾周り:71.8もも周り:68.8スペアボタン・裏地付き。定価21000円+税、新品未使用タグ付きのお品です。メルカリ便ですので、送料込のお値段です。小さく折り畳んで梱包予定です。新品未使用品ですが、一度人の手に渡ったものだということをご理解していただける方のみ、ご購入お待ちしております。完璧を求める方は、ご購入をお控えください。ご不明点等ございましたら、お気軽に質問いただけたらと思います◎#アングリッド #ungrid #ZARA #ザラ #SHIPS #シップス #トゥデイフル #TODAYFUL #レイビームス #RayBEAMS #JOURNALSTANDARD #ジャーナルスタンダード #イエナ #IENA #UNITEDARROWS #ユナイテッドアローズ #Milaowen #ミラオーウェン #アダムエロペ #ADAMETROPE' #nano・universe #ナノユニバース #ユニクロ #UNIQLO #JEANASIS #ジーナシス #CANALJEAN #キャナルジーン #スタディオクリップ #studioCLIP #デミルクスビームス #Demi-LuxeBEAMS #アンティカ #antiqua #オールインワン #リネン #ノースリーブ #kbf #Sunnyclouds #サニークラウズ #キナリノ #リンネル #リラックス #海 #リゾート #旅行 #ROPE' #ロペ #snidel #スナイデル #Tomorrowland #トゥモローランド #BEAMS #ビームス #アーバンリサーチ #URBANRESEARCH #kbf #ケイビーエフ #ローズバッド #ROSEBUD #アメリ #Ameri #フリークスストア #FREAK'SSTORE

