一番の MANOLO BLAHNIK マノロブラニク　BB ピンク　スエード　パンプス ハイヒール/パンプス

新品未使用のまま保管されていたマノロブラニクのスウェードパンプス37サイズです。

Jimmy Choo 247 Agnes 36



Andemiu セットバッククロスパンプス ブラック L

ハンギシと並んで定番人気のBBです。

美品☆ sergio rossi オープントゥ 編み ウエッジヒールパンプス 茶

コレクションを何点か出品しましたが、こちらも使用しませんので出品します。

m477【アウトレット】[アシックスウォーキング] クッション マニッシュ



クリスチャンルブタン 38.5 エナメルバイカラーパンプス

購入してから着用していないため新品未使用のカテゴリーを選択しておりますが、シューズ裏の革が天然素材のため少し色濃くなっております（写真5枚目）

【未使用】Christian Louboutinルブタン パンプス 匿名配送❤︎

シューズの接着剤跡は購入時からございますのでご了承下さいませ。（写真6枚目）

【限定値下げ】レペット repetto BRIGITTE レッドエナメル

スウェード素材は見る方向によってはスレのように見えたりするお素材ですので細かいことを気にしない方のみお願い致します。

【未使用✨】アシックス ペダラ レザー ラウンドトゥ エナメル リボン 黒



ジミーチュウ☆*:.。. ☻エナメルピンク36.5

⚠︎未使用品ですが、購入時からあるような天然素材特有の革やラバーの小傷や変色スレ、実物の色味やサイズ感などのイメージ違いは何卒ご了承下さいませ。

Gianvito Rossi 2022 ストラップサンダル



トリーバーチ パンプス【本日限定 最終お値下げ】

写真によっては色味が濃く写ってる部分がございますが、実物の色は画像2枚目、3枚目が近いかと存じます。優しめの青みがかったフューシャピンクです。

フェラガモ パンプス シューズ 靴 リボン レザーブラック [サイズ 6



【高級・付属品あり✨】ペリーコ モスグリーン 35.5(約22.5cm)

購入後そのまま裏張り（ハーフラバー）に出しておりますのですぐにご使用可能です。

Christian Louboutin パテントレザー パンプス ベージュ

✳︎裏張りにもこだわっております。足を組んだ時にも素敵に見えるよう本革と馴染むカラー、余計なロゴなどないものを指定しております。

美品 イヴサンローラン レザー×エナメル ピンヒール ブーティ 黒 35

いつもとても上手にしてくださり、高級感があります。

CHANEL シャネル バイカラー ココマーク パンプス ローファー ハイヒール



X172 CHANEL シャネル パンプス 36 イタリア製



ジミーチュウ フラットシューズ サンダル レオパード柄

付属品...箱のみ。傷や汚れはあくまでも付属品としてご了承下さいませ。

TOD’S 21.5cm トッズ パンプス ローヒール

サイズ...37 日本サイズで23.5〜24cmくらいです。

クリスチャンルブタン 定番 パンプス ハイヒール サンダル エナメル 美品

サイズが不安な方は（マノロ サイズ）で検索すると詳しく書かれてる記事がありますので参考にして下さいませ。

sale CHANEL サテン リボン ヒール パンプス 靴 シャネル

ヒール...約7cm〜7.5cmほど

Maison Martin Margiela - パンプス

定価...¥10,1200（税込）＋裏張り代¥5,000ほど。

【着用回数少なめ】AGOSTO パンプス 23.0cm



manolo blahnik マノロブラニク リストニー パテント黒

すり替え防止と匿名配送のため、返品はご遠慮頂いておりますので質問や写真の追加等はご購入前に納得できるまでご相談ください。

Christian Louboutin パンプス 新保未使用 35



ヴァレンティノ ロックスタッズバレリーナ 37

何かお気づきの点がございましたら、取引完了すると対応が出来なくなってしまうため必ず受取評価前にご連絡下さる方のみお願いいたします（^人^）

ワコール サクセスウォーク



repetto ハイヒール ベージュ

素人検品の自宅保管品である事をご理解いただきご購入お願いいたします。

シャネル ココマーク 黒パンプス 37サイズ



美品 PRADA プラダ パンプス エナメル 36 1/2 23.5



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ショッキングピンク

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マゼンダピンク

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マゼンタピンク

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クリスチャンルブタン

ジバンシーレースストライプハイヒール

ルブタン

CHANEL シャネル バレリーナ パール バレエシューズ 38.5

ジミーチュウ

CHANEL パンプス 34 1/2 サイズ

セルジオロッシ

【超美品】SergioRossi ベージュオープントゥパンプス38.5

ペリーコ

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド マノロブラニク 商品の状態 新品、未使用

新品未使用のまま保管されていたマノロブラニクのスウェードパンプス37サイズです。ハンギシと並んで定番人気のBBです。コレクションを何点か出品しましたが、こちらも使用しませんので出品します。購入してから着用していないため新品未使用のカテゴリーを選択しておりますが、シューズ裏の革が天然素材のため少し色濃くなっております（写真5枚目）シューズの接着剤跡は購入時からございますのでご了承下さいませ。（写真6枚目）スウェード素材は見る方向によってはスレのように見えたりするお素材ですので細かいことを気にしない方のみお願い致します。⚠︎未使用品ですが、購入時からあるような天然素材特有の革やラバーの小傷や変色スレ、実物の色味やサイズ感などのイメージ違いは何卒ご了承下さいませ。写真によっては色味が濃く写ってる部分がございますが、実物の色は画像2枚目、3枚目が近いかと存じます。優しめの青みがかったフューシャピンクです。購入後そのまま裏張り（ハーフラバー）に出しておりますのですぐにご使用可能です。✳︎裏張りにもこだわっております。足を組んだ時にも素敵に見えるよう本革と馴染むカラー、余計なロゴなどないものを指定しております。いつもとても上手にしてくださり、高級感があります。付属品...箱のみ。傷や汚れはあくまでも付属品としてご了承下さいませ。サイズ...37 日本サイズで23.5〜24cmくらいです。サイズが不安な方は（マノロ サイズ）で検索すると詳しく書かれてる記事がありますので参考にして下さいませ。ヒール...約7cm〜7.5cmほど定価...¥10,1200（税込）＋裏張り代¥5,000ほど。すり替え防止と匿名配送のため、返品はご遠慮頂いておりますので質問や写真の追加等はご購入前に納得できるまでご相談ください。何かお気づきの点がございましたら、取引完了すると対応が出来なくなってしまうため必ず受取評価前にご連絡下さる方のみお願いいたします（^人^）素人検品の自宅保管品である事をご理解いただきご購入お願いいたします。ショッキングピンクフーシャピンクマゼンダピンクマゼンタピンククリスチャンルブタンルブタンジミーチュウセルジオロッシペリーコ

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド マノロブラニク 商品の状態 新品、未使用

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