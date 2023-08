ブランド:グッチ

商品名:サングラス

原産国:ITALY

付属品:ケース、メガネ拭き、外箱

サイズ:56□17 フレーム幅約13.5cm レンズ幅約56×H37mm テンプル約14cm

カラー:ブラック×シルバー金具×ホワイト

素材:プラスティック×メタル

☆サイドにクレスト(紋章)とGUCCIロゴの入ったデザインで男女を問わずお使い頂けるスタイリッシュなデザインです♪

状態・・・フレームに気にならない程度のスレ、小キズ個所があります。

ケース、外箱にはスレ、傷がございます。

画像内にあるものが全てになります。

岩田屋福岡天神店にて購入。

他の商品と複数ご購入でお気持ち程度のお値下げができる場合があります!

↓こちらをタップすると見やすいページに

#ゆんゆん5656Shop

※USED品の為、傷、汚れ、などの見落としなどがある場合がございます。

画像は反射等で色合いなど少し違いがあることがありますがご理解ください。

自宅保管になりますので、神経質な方や中古品に理解のない方はご遠慮ください。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

