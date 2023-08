【国内即発送】 Head ヘッド ビンディング バインディング 赤 レッド M スノーボード バインディング

コメントなしで即購入OKです!

数年前にスノーボードショップで購入。

使用回数は3回程度です。

○アイテム

Head ヘッド

ビンディング バインディング

コメントなしで即購入OKです!他の方がコメント欄で交渉中の場合でも購入された方を優先して取引を行います。他にも出品中です。↓こちらからご覧ください!#Ysの出品アイテム数年前にスノーボードショップで購入。使用回数は3回程度です。○アイテムHead ヘッド ビンディング バインディング 赤 レッド○サイズM(25.0cm〜27.0cm)○ 商品状態 Bランク【ランク表示法】S: 新品、未使用A: 使用感もあまりなく、綺麗な状態ですB: 使用感はありますが、そこそこ綺麗です C: 使用感はありますが、通常使用可能です D: とても使用感がありますE: 難あり。ジャンク品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

