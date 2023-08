ご覧いただきありがとうございます。

★新品★JIL SANDER+ ZIPROLL DUFFLE SMALL BAG



はやりのスマートモデルです♪

最近は、小物類もスマートなので

このサイズ1つあればちょっとお出かけするのに

ちょど良いサイズかと思います♪

ショルダーは、取り外し可能ですので

ショルダーバッグとポーチとの2wayで利用可能です♪

定価:30,800円です。

サイズ当方計測(約):幅14㎝×高さ17㎝×まち5㎝。

<ポケット仕様>

①正面のボタン層で1層+

②メイン層の2層+

③背中面にもポケットございますので合計3式です♪

中身にもポケットござます♪

見た目以上に収納力がございます♪

いろいろ仕分けられて入れられるので便利です♪

<商品状態>

新品をいただきましたが、

ほとんど利用しておりませんので大変きれいな商品です。

ほぼ新品と思っていただき差し支えございません。

フラッシュ画像もUP致しました。

表面傷も無く大変きれいです♪

ロゴ完璧です♪

チャックも金具もきれいです♪

中身もきれいです♪

大変きれいなほぼ新品商品ですが、

1度は、人の手に渡ったものですので

あまりにも神経質な方は、ご遠慮ください。

ぜひぜひご検討ください。

郵送は、レターパックプラス520円を予定しております。

ぜひご検討ください♪

30周年

カモフラ

迷彩

ミリタリー

たばこ

電子

スマホ

小物

ポーチ

自衛隊

米軍

ミニ

ハウル

PX

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。ポーター カウンターシェイド ミニショルダー バッグです。はやりのスマートモデルです♪最近は、小物類もスマートなのでこのサイズ1つあればちょっとお出かけするのにちょど良いサイズかと思います♪ ショルダーは、取り外し可能ですのでショルダーバッグとポーチとの2wayで利用可能です♪定価:30,800円です。サイズ当方計測(約):幅14㎝×高さ17㎝×まち5㎝。<ポケット仕様>①正面のボタン層で1層+②メイン層の2層+③背中面にもポケットございますので合計3式です♪中身にもポケットござます♪見た目以上に収納力がございます♪いろいろ仕分けられて入れられるので便利です♪<商品状態>新品をいただきましたが、ほとんど利用しておりませんので大変きれいな商品です。ほぼ新品と思っていただき差し支えございません。フラッシュ画像もUP致しました。表面傷も無く大変きれいです♪ロゴ完璧です♪チャックも金具もきれいです♪中身もきれいです♪大変きれいなほぼ新品商品ですが、1度は、人の手に渡ったものですのであまりにも神経質な方は、ご遠慮ください。ぜひぜひご検討ください。郵送は、レターパックプラス520円を予定しております。ぜひご検討ください♪30周年カモフラ迷彩ミリタリーたばこ電子スマホ小物ポーチ自衛隊米軍ミニハウルPX

