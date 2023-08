☆商品名:ノースフェイス ダウンジャケット ブルー・ネイビー キッズ140

☆カラー:ネイビー

☆サイズ:キッズ140

着丈64

身幅48

肩幅40

袖丈53

※素人採寸のため、誤差はご了承願います。

☆状態:記名あり

★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。

中古品にはなりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。

1-3 823

商品の情報 商品のサイズ 140cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

☆商品名:ノースフェイス ダウンジャケット ブルー・ネイビー キッズ140☆カラー:ネイビー☆サイズ:キッズ140着丈64身幅48肩幅40袖丈53※素人採寸のため、誤差はご了承願います。 ☆状態:記名あり ★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。 中古品にはなりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。 #ノースフェイス #ノースダウン #バルトロライトジャケット #マウンテンダウンジャケット #マウンテンダウンコート #ヌプシジャケット #マクマード #マウンテンジャケット #ゴアテックス #THE NORTH FACE #TNF #ビッグシルエット#オーバーサイズ #90s 1-3 823

