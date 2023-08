スターダスト スープレックス

起動、動作チェック済です。

箱に使用感があり傷や汚れがあります。

画像に写っている物が、発送する実物ですので画像にてご確認下さい。

素人保管の中古品ですのでご理解いただけますようお願いします。

他フリマアプリでも出品中の為、品切れの際は悪しからずご了承の上で、購入願います。

スーパーファミコン

スーファミ

任天堂

プロレス

女子プロレス

ゲームソフト

レアゲーム

「スターダストスープレックス」

定価: ¥ 9980

#ゲーム #スーパーファミコン #女子プロレス

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

