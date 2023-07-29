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高品質の激安 ヴィンテージ　ニューヨークヤンキース　スウェット スウェット

商品の説明

古着屋で3万円で購入したヤンキースのスウェットになります。ボディはUSA製ジャージーズを使用しており、ネイビーで左の胸元にロゴが入っております。裏起毛でこれからの季節にぴったりのスウェットです^_^
ESSENTIALS スウェット エッセンシャルズ theater8 シアター8
お値段の交渉も是非よろしくお願いいたします。
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商品の情報

商品のサイズL
ブランドジャージーズ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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【希少】アディダス　トレフォイル　あいみょん着用　スウェット　USA製　90’s
古着屋で3万円で購入したヤンキースのスウェットになります。ボディはUSA製ジャージーズを使用しており、ネイビーで左の胸元にロゴが入っております。裏起毛でこれからの季節にぴったりのスウェットです^_^お値段の交渉も是非よろしくお願いいたします。unusedauraleecomoliUnitusmfpene-senseeseesfcneatmargiera acnebatonerunusedstudionicholsonStevenalanpilgrimstudios UNIQLOhenderscheme needlesyes good marketstripes for creativesszAH.HcomesandgoesDIGAWEL1LDKSELECT 1ldkso nakameguroennoy エンノイスタイリスト私物700fillarc'teryx

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商品のサイズL
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高品質の激安 ヴィンテージ　ニューヨークヤンキース　スウェット スウェット

50分钟前

高品質の激安 ヴィンテージ　ニューヨークヤンキース　スウェット スウェット

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