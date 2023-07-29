高品質の激安 ヴィンテージ　ニューヨークヤンキース　スウェット スウェット

古着屋で3万円で購入したヤンキースのスウェットになります。ボディはUSA製ジャージーズを使用しており、ネイビーで左の胸元にロゴが入っております。裏起毛でこれからの季節にぴったりのスウェットです^_^
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ジャージーズ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ジャージーズ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし