【超歓迎された】 SONY/E 35mm F1.8 OSS/SEL35F18 レンズ(ズーム)

✨ご覧頂きありがとうございます✨

◯コメントなし&即購入大歓迎です◯

✨レンズプロテクター付き✨

風景撮影やスナップ、ぼけを生かしたポートレートまで幅広いシーンで活躍する52.5mm相当のEマウント専用の大口径単焦点レンズです。

全長約45mmと小型・軽量で携帯性に優れ、開放F値1.8の明るく美しいぼけ味を生かした撮影が可能!

新開発の光学設計により、レンズ周辺まで高コントラストでシャープな画質を実現。

光学式手ブレ補正機能内蔵に加え、レンズ駆動に静粛かつ高速なリニアモーターを採用。

高速でスムーズなフォーカシングを実現します。

【外観】

使用に伴うスレ汚れがありますが

撮影に影響はありません。

(あくまで中古品です。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮願います。)

【光学】

使用に伴う極僅かなチリの混入のみです。

気持ち良くお使い頂けます♪

【動作】

動作確認済みです!

全く問題なく気持ちよくお使いいただけます。

【お送りするもの】

・写真に写っているものが全てです!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

光学式手ブレ補正機能

35mm判換算焦点距離:52.5mm

レンズ構成:6群8枚

最短撮影距離:0.3m

最大撮影倍率:0.15倍

フィルター径:φ49mm

大きさ:最大径φ63mm、全長45mm

質量:約154g

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

