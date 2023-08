新品未使用コレクション品

また、削除し値段を戻します。

Roberta Baldini ロベルタ・バルディーニ

最高級天然オパール文字盤腕時計

ファッションの発信地、パリ。

彼の地には、デザイナーのイマージネーションを 刺激する心地良い環境があふれています。

そのパリのデザイナーJean‐LouisGARNIER氏の協力により

生みだされた リスト・ウォッチシリーズがロベルタ・バルディーニ。

気品と風格を兼ねそなえたモダンなリスト・ウォッチは

現代のあらゆるシーンにおいてその存在感を主張します。

非常に美しい輝きを放つ文字盤。

最高級のオパールをいつくも重ね合わせ作りだされた逸品。

唯一無二の発想をデザインに見事に融合させたロベルタ・バルディーニ、

希少価値の高いオパール文字盤腕時計は入手困難な世界限定モデル!!

見逃す手はありません!!

■ブランド

ロベルタ・バルディーニ 『Roberta Baldini 』 PARIS

■仕様

クオーツ、バックル式バンド、10気圧防水、ステンレススチール

文字盤:オパール

■サイズ

ケース:約H44×W30×D10mm(リューズ含まず)

腕周り最大:約190mm

■付属品

専用ボックス

取扱説明書紛失しました。

■新品未使用コレクション品ですが長期保存の為、小傷、.汚れ、外内部くすみ、ピンの緩み、.悪メッキ、等が有る場合が御座いますが御了承のうえご購入して下さい。

文字盤の模様違いがあります。

画像はサンプルです。

プロフィールをご理解の上ご購入ください。

新品未使用コレクション品❤今だけ値下げ❤お早めに、ご購入をお勧めします。また、削除し値段を戻します。入手困難品『Roberta Baldini』PARIS★幻の最高級天然オパール文字盤入手困難★幻の最高級天然オパール文字盤『Roberta Baldini』PARIS入手困難★綺麗すぎ!!【幻の最高級天然オパール文字盤 】ブルーに輝く天然オパール文字盤入手困難品!!!Roberta Baldini ロベルタ・バルディーニ他では手に入らない幻のオパールウォッチ最幻のオパールウォッチ最高級天然オパール文字盤腕時計ファッションの発信地、パリ。彼の地には、デザイナーのイマージネーションを 刺激する心地良い環境があふれています。 そのパリのデザイナーJean‐LouisGARNIER氏の協力により生みだされた リスト・ウォッチシリーズがロベルタ・バルディーニ。 気品と風格を兼ねそなえたモダンなリスト・ウォッチは現代のあらゆるシーンにおいてその存在感を主張します。非常に美しい輝きを放つ文字盤。最高級のオパールをいつくも重ね合わせ作りだされた逸品。唯一無二の発想をデザインに見事に融合させたロベルタ・バルディーニ、希少価値の高いオパール文字盤腕時計は入手困難な世界限定モデル!!見逃す手はありません!!■ブランドロベルタ・バルディーニ 『Roberta Baldini 』 PARIS■仕様クオーツ、バックル式バンド、10気圧防水、ステンレススチール文字盤:オパール■サイズケース:約H44×W30×D10mm(リューズ含まず)腕周り最大:約190mm■付属品専用ボックス取扱説明書紛失しました。■新品未使用コレクション品ですが長期保存の為、小傷、.汚れ、外内部くすみ、ピンの緩み、.悪メッキ、等が有る場合が御座いますが御了承のうえご購入して下さい。文字盤の模様違いがあります。画像はサンプルです。プロフィールをご理解の上ご購入ください。プロフィールをご理解の上ご購入ください。文字盤カラー...ブルーベルトカラー...ゴールドムーブメント...クォーツ/電池式

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

