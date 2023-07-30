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ご覧いただき誠にありがとうございます。
Dior ⭐︎ LADY DIOR ミニバッグ
お品の詳細は、以下の通りです。
3 ルイ・ヴィトン パピヨン 26 筒型 ハンドバッグ モノグラム M51366
※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection
☆非売品☆サマンサタバサ 2wayハンドバック&ショルダーバッグ
象革 バッグ エレファント JRA
状態: 美品（6-7ヶ月程度使用）
PIENI ピエニ TOTE S バッグ ハンドバッグ ブラック
※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。
⭐︎新品タグ付き⭐︎ ⭐︎最高級⭐︎ BUTI クロコ型押しバッグ バンブー 2way
完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。
ナノスピーディ
専用品WAKO ワコウ 銀座和光 サフィアーノレザー アイボリー トートバッグ
商品: セリーヌ / CELINE（百貨店購入正規品）
フェラガモ Ferragamo ガンチーニ キャンバス トートバッグ ブルー
価格: (参考) 225,000程度
エルメス トートバッグ アカプルコ カバス MM ブラック 美品 キャンバス
使用: ハンドバッグ（肩がけ使用可）
【mmm様の専用のお品になりました】☆アンテプリマ☆ケイトミディアム☆
素材: レザー
レア2WAY セリーヌ ヴィンテージ ハンドバッグ ショルダーバッグ マカダム
いろ: ホワイト 白
［1905］良品 ＊プラダ＊ トライアングルロゴ ナイロン×レザー ハンドバック
size: 横40cm 縦30cm 幅18cm（A4サイズ可）
☆marina様専用☆ Carving Tribes
備考: 全国のセリーヌ直営店メンテナンス可
【美品級】ルイ・ヴィトン（モノグラム）モントルグイユPM
Longchamp LE PLIAGE FILET トップハンドルバッグ
ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。
【新品】COACH デンプシー ハンドバッグ 3way ジャガード 保存袋付 青
宜しくお願いいたします。
Ferragamo フェラガモ ハンドバッグ トートバッグ ガンチーニ
☆FURLA☆ バッグ Ｍサイズ
セリーヌの他に、グッチやロエベ、トッズ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、フェラガモ などsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。
GUCCI グッチ GGキャンパスヒステリアボストン
#Keico’sCollection
★美品★ LOUIS VUITTON マルチカラー アクセサリーポーチ
商品の情報
ブランド
セリーヌ
商品の状態
やや傷や汚れあり
sand Flower ミナペルホネン エッグバッグ 新品
CELINE マカダム柄 ハンドバッグ トートバッグ キャンバス レザー
セリーヌ CELINE ヴィンテージ ハンドバッグ
LOUIS VUITTON❁ヴェルニ リードPM
サムソナイト ブラックレーベル レディース バッグ ハンドバッグ 希少 レア
限定値下げ レア【ＶivienneＷestwood】 ストローバッグ
【美品級】ルイ・ヴィトン （エピ） アルマPM ハンドバッグ
ご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品（6-7ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: セリーヌ / CELINE（百貨店購入正規品）価格: (参考) 225,000程度使用: ハンドバッグ（肩がけ使用可）素材: レザーいろ: ホワイト 白size: 横40cm 縦30cm 幅18cm（A4サイズ可）備考: 全国のセリーヌ直営店メンテナンス可ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。宜しくお願いいたします。セリーヌの他に、グッチやロエベ、トッズ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、フェラガモ などsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。#Keico’sCollection
商品の情報
ブランド
セリーヌ
商品の状態
やや傷や汚れあり
最新エルメス 《美品》CELINE（セリーヌ）レザー ハンドバッグ ホワイト 白 ハンドバッグ
375
44分钟前
最新エルメス 《美品》CELINE（セリーヌ）レザー ハンドバッグ ホワイト 白 ハンドバッグ
¥
19,800
¥
14,850
(税込) 送料込み
4
14
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
バッグ
ハンドバッグ
《美品》CELINE（セリーヌ）レザー ハンドバッグ ホワイト 白
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
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出品者
2376d86a5
1409
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
最新エルメス 《美品》CELINE（セリーヌ）レザー ハンドバッグ ホワイト 白 ハンドバッグ
美品 SHARP 液晶カラーテレビ 32インチ 家電 LC-32DE5 megaforcesv.com
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