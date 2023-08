レア★美女と野獣 Beauty and the Beast

ベル ルミエール★スノードーム スノーグローブ

フィギュア★ディズニー Disney TDL

■メーカー:ディズニー

■商品サイズ

サイズ:約高さ14㎝ 横10㎝ 奥行10㎝

重さ:約900g

■状態■

傷:古いお品物ですが欠け等や目立つ劣化等なく状態は良いかと思います^^

気泡:スノーグローブ特有の気泡あり。

曲:Beauty and the Beast♪ 動作確認済み

水の色:綺麗です。

箱:あります。箱には長期保管による経年ダメージが御座いますのでご了承下さい。

■発送方法■

メルカリ便にてお送りさせて頂く予定です。

仕事がありますので、基本的にはご購入から3日ほど頂いておりますのでご了承ください。

壊れないようプチプチ等で梱包し、リサイクル段ボールなどに入れしっかりと梱包して発送させて頂きます。

■その他■

当家ノースモーカーなので匂いは気にならないと思います♪

質問が御座いましたらお気軽にお問い合わせくださいませ♪

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

