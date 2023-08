ナイキ ゴー フライイーズ NIKE GO FlyEase ピンク

創立から根強い人気を誇る “ NIKE GO FlyEase””

SNSでの人気でますます注目される今、

今後さらに入手しずらくなるでしょう。

一足は手元に欲しい逸品です。

特長

シューレースなしで出かけよう。 簡単に着脱できる、Nikeの画期的なFlyEaseテクノロジーを使用したシューズ。 ヒールが回転軸で開き、完全にハンズフリーで着脱できます。体の動きが制限されている人や、よりすばやく出かけたい人に最適です。

表示カラー: ピンクゲイズ/ハイパーピンク/ホワイト/ブラック

スタイル: DZ4860-600

原産地: ベトナム

◆◇◆◇発送について◆◇◆◇

送料無料の代わりに『外箱に直接フィルム巻き』の簡易梱包となります。

さらに箱にいれての発送希望の場合+500円にて承りますので、

購入前にコメント下さい

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm 商品の状態 新品、未使用

ナイキ ゴー フライイーズ NIKE GO FlyEase ピンク新品 25.5㎝創立から根強い人気を誇る “ NIKE GO FlyEase””SNSでの人気でますます注目される今、今後さらに入手しずらくなるでしょう。一足は手元に欲しい逸品です。特長シューレースなしで出かけよう。 簡単に着脱できる、Nikeの画期的なFlyEaseテクノロジーを使用したシューズ。 ヒールが回転軸で開き、完全にハンズフリーで着脱できます。体の動きが制限されている人や、よりすばやく出かけたい人に最適です。表示カラー: ピンクゲイズ/ハイパーピンク/ホワイト/ブラック スタイル: DZ4860-600原産地: ベトナム◆◇◆◇発送について◆◇◆◇送料無料の代わりに『外箱に直接フィルム巻き』の簡易梱包となります。さらに箱にいれての発送希望の場合+500円にて承りますので、購入前にコメント下さい◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇スニーカー

