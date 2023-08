ELENDEEK 22SS

昨年購入してタグ付きのままクローゼット保管しておりました。

ショートトップス&コンビネーションセット

¥29,700

商品説明

VOAAOV - WOOL LIKE POLYESTER PANTS 1

【1枚でトレンド上級者の完成】 太幅の肩紐がついたコンビネゾンとショート丈トップスのセット。 コンビネゾンはハリ感のあるタイプライター素材を使用。バストパッド付で下着を気にせず1枚で着用可能。 アシンメトリーなトレンドのショートトップスは表情の出る凹凸のあるカットソー素材。 前後を逆にした着用も可能で様々な表情を見せられる一枚。 ・・・・・ 透け感:なし 裏地:なし 伸縮性:TOPSあり 生地の厚さ:普通

ブランドエレンディーク ELENDEEK

表記サイズ01(日本サイズS相当)

実寸サイズウエスト:58cm もも幅:40cm 裾幅:35.5cm 股上:43cm 股下:60.5cm 身幅38cm 総丈132cm トップス 身幅53.5cm 着丈36-38.5cm ゆき丈左49cm ゆき丈右28cm

素材トップス:ポリエステル57% コットン39% ポリウレタン4%

ボトムス(オールインワン)

本体:コットン59% ナイロン35% ポリウレタン6%

メッシュ:ナイロン94% ポリウレタン6%

色オフホワイト ベージュ

仕様オールインワン胸パッド(取り外し可)

オールインワンポケット×2

2023SS

カラー···ベージュ

パンツ丈···クロップド・半端丈

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エレンディーク 商品の状態 新品、未使用

