【商品名】

70s リーバイス 646コーデュロイ ベルボトム

ストレートデニムパンツ

【室内試着のみ】リゾルト resolute 714 w32 l32



新品未使用 HEADGOONIE CATS EYE DENIM PANTS XL

【ブランド・メーカー】

【90s Europe Levi's 501 deadstock】W29L34

Lee

80s Levis リーバイス デニム フリークスストア リメイクデニム S

リー

大値引き KUSHITANI EX EXPLORER JEANS 40258



新品 PT05 上質 ジーンズ 美脚 細身 赤 バーガンディ W34 XLサイズ

【表示サイズ】

PCCVISION ドラキュラ デニムパンツ デニム パンツ ジーンズ M A

タグなし

1970s~ヴィンテージ リーバイス トレー

※実寸をご確認ください!

D-STAQ 3D SLIM JEANS



エイプ ダメージデニム Type2 Damage Denim Pants

【カラー】

ディースクエアード クールガイデニムジーンズ希少42

ホワイト系

RESOLUTE 710 W31 L36 デニム 濃紺 リゾルト キムタク

ーーーーーーーーーーーーーーー

希少【90s】Levi's 501XX 復刻 USA製 赤耳 バレンシア W36

熱狂的なファンの多い、ピケ素材を用いた希少モデルです!

levis リーバイス 501xx バレンシア 90s 00s 1955 濃紺

細く繊細にして美しい表情が愉しめるピケ素材!

★土・日SALE‼️ G-Star RAW 3301 メンズジーンズ&ジャケット



【新品】Denim Tears デニムティアーズ Levis 501



ディーゼルSAFADO▼スリムストレート▼ダメージ加工▼28インチ▼W約76cm

#古着屋NOAN_メンズ

リゾルト RESOLUTE 710 W33 デニムパンツ ジーンズ

#古着屋NOAN_メンズ

【新品・未使用】MAJESTIC マジェスティック デニム 48 バブル



Vintage リメイク デザインデニムパンツ

A1606

yproject 19ss バックパネルデニム Sサイズ

ーーーーーーーー

95年USA製 Levi's 501 L3105

【状態】

LEVI'S(リーバイス) リメイク ジーンズ デニム パンツ

極美品✨

【MODERN PIRATES × SQUARE】『コラボデニム』★XLサイズ★

使用感の少なさ、着用感の少ないアイテム!

POLAR SKATE CO big boy Orange brack

状態はかなりいいです!

rocawear 90's ブラックデニムバギーパンツ



90s ビンテージ USA製 ヒゲ色落ち Levis501 デニムジーンズ 古着

【サイズ】(平置き:cm)

11) 1970's Lee RIDERS 200 ヴィンテージ VINTAGE

着丈 約95cm

KAPITAL 襤褸 BORO ジーンズ ハーフパンツ デニム キャピタル

股上 約27cm

JACOB COHEN デニムパンツ サイズ32インチ

股下 約71cm

LEVIS 505-0217 W34L32

裾幅 約21cm

☆希少美品☆ アベイシングエイプ デニムパンツ

ウエスト 約36cm(×2)

リーバイス 501 ブラック 後染め USA製 W33L30 鬼ゴールデンサイズ



Ripndip パンツ Monarch Pants

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

acne studios ジーンズ 新品未使用



【ビンテージ】81年製 リーバイス 517 ビッグサイズ バギー 66後期 濃紺

■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。

DSQUARED2 スケータージーンズ 48 製品染 ブラック



DIME DJCO DENIM PANTS INDIGO WASH Sato

■状態、画像、採寸について

ジョンローレンスサリバン デニム

出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

ジルボー ブラックデニム ワイドパンツ 38 バギーパンツ



ポーラー93 WASHED BLACK

素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございます。

リーバイス503BXX赤耳ヴィンテージ復刻32☆BIGE501XX好きな方も

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

OLD PARK BAGGY JEANS 再構築バギーデニムパンツ



Earth Culture アースカルチャー ジーンズ W32 激レア

#古着屋NOAN

コンディション最高!! USA製 リーバイス20505-0217 W34 L31

クリックしてその他おしゃれなアイテムもチェック!

カーハートのデニム



Levi's501 ブラックデニム 先染め

■返品、交換について

FEAR OF GOD 6th Denim

中古品のため、商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

