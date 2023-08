【最安値】 SONY SEL 55-210 レンズ(ズーム)

SONY E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210

新品で購入して5回程度しか使用してません。

■ 外観コンディション

通常使用によるスレキズなどもほとんどなく

新品のような外観を保っております。

ラバー部の白化やベトつきもありません。

■ 光学コンディション

チリ、ホコリの混入も見受けられません

スッキリとクリアーな光学です。

カビやクモリ、バルサム切れは

見られません。

■ 動作チェック

AF、MFともに動作問題ありません。

ズームリングの動きもスムーズです。

■ 附属品

・レンズ本体

・フロントキャップ(純正)

・リアキャップ(純正)

・レンズフード(純正)

おまけで

レンズフィルター をつけた状態でお送りします。

α6400のダブルズーレンズで購入した為

ケースはございませんので緩衝材で梱包しての発送となります。

マウント···αEマウント系

#SONY

#α6400

#望遠レンズ

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント 商品の状態 未使用に近い

