世界有名な 窓拭きロボット　窓掃除ロボット　AlfaBot X6 掃除機

窓拭きロボット AlfaBot X6です。

美品/作動品/ダイソン/V11/SV15/コードレスクリーナ/サイクロン/掃除機



コードレス掃除機 33Kpa 布団掃除クリーナー タッチディスプレイ

全体的に目立った傷もなく綺麗な状態です。

MITSUBISHI スティッククリーナー HC-VXG30P

クロスは2枚ほど使用してますが、それ以外のクロスは未使用の状態です。

ダイソン dyson コードレス掃除機 SV12



IROBOT ブラーバジェット250 ルンバ



【未使用品】ルンバ 876 iRobot Roomba

【リモコンでラクラク操作】状況に合わせて選べる３つの自動コース。ボタン一つで窓ガラス全体を掃除し終わった後、自動的に開始地点に戻って停止します。

マキタ コードレス掃除機 CL108 バッテリー・充電器付き



ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機 JTKサイレントプラス KARCHER 箱付き

【高い清掃力】窓ガラスや壁面を自由に移動しながら清掃する２つのホイールを搭載しています。ホイールには高い洗浄力を備えたマイクロファイバークロスが装備されており、細かい汚れもからめとり、窓ガラスをキレイに拭くことができます

ゆっこ様専用 窓掃除ロボット HOBOT-388



dyson V6 Mattress HH08 メンテナンス済み

【お手入れも簡単】後片付けは専用クロスを手洗いするだけで手間はかかりません。

日本アムウェイ eSpring浄水器II用カートリッジ



ケルヒャー 高圧洗浄機 JTK28

本製品はコードレスではありません。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

窓拭きロボット AlfaBot X6です。全体的に目立った傷もなく綺麗な状態です。クロスは2枚ほど使用してますが、それ以外のクロスは未使用の状態です。【リモコンでラクラク操作】状況に合わせて選べる３つの自動コース。ボタン一つで窓ガラス全体を掃除し終わった後、自動的に開始地点に戻って停止します。【高い清掃力】窓ガラスや壁面を自由に移動しながら清掃する２つのホイールを搭載しています。ホイールには高い洗浄力を備えたマイクロファイバークロスが装備されており、細かい汚れもからめとり、窓ガラスをキレイに拭くことができます【お手入れも簡単】後片付けは専用クロスを手洗いするだけで手間はかかりません。 本製品はコードレスではありません。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

【 新品 未開封 】バルミューダ ザ クリーナー ブラックShark W30 STAR WARS LIMITED EDITION C-3…アイロボット Braava jet m6 ブラーバジェット窓拭きロボット 窓掃除ロボット AlfaBot X6くろー様専用 高圧洗浄機 K 5 プレミアム サイレント（東日本/50Hz地域用ロボット クリーナー ツカモト エイム AIM-RC21 コードレス 掃除機(新品未開封品)Dyson V10 Fluffy SV12 FFPanasonic EZ37A3 工事用充電クリーナー 14.4V/18V 新品orage X80レイコップ 超軽量 コードレス 布団クリーナー RS4-100JPWH