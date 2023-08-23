世界有名な 窓拭きロボット　窓掃除ロボット　AlfaBot X6 掃除機

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38分钟前
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窓拭きロボット 窓掃除ロボット AlfaBot X6 AI機能搭載 小型軽量 真空吸着 落下防止機能搭載 窓ガラス掃除 高層 屋内屋外 リモコン付き PSE対応 日本語説明書付き
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窓拭きロボット 窓掃除ロボット 窓ガラス 掃除 AI搭載 AlfaBot X6 窓に張り付いてお掃除してくれる！
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