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世界有名な 窓拭きロボット　窓掃除ロボット　AlfaBot X6 掃除機

商品の説明

窓拭きロボット　AlfaBot X6です。
美品/作動品/ダイソン/V11/SV15/コードレスクリーナ/サイクロン/掃除機

コードレス掃除機 33Kpa 布団掃除クリーナー タッチディスプレイ
全体的に目立った傷もなく綺麗な状態です。
MITSUBISHI スティッククリーナー　HC-VXG30P
クロスは2枚ほど使用してますが、それ以外のクロスは未使用の状態です。
ダイソン　dyson コードレス掃除機 SV12

IROBOT ブラーバジェット250　ルンバ

【未使用品】ルンバ 876 iRobot Roomba
【リモコンでラクラク操作】状況に合わせて選べる３つの自動コース。ボタン一つで窓ガラス全体を掃除し終わった後、自動的に開始地点に戻って停止します。
マキタ コードレス掃除機 CL108 バッテリー・充電器付き

ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機 JTKサイレントプラス KARCHER 箱付き
【高い清掃力】窓ガラスや壁面を自由に移動しながら清掃する２つのホイールを搭載しています。ホイールには高い洗浄力を備えたマイクロファイバークロスが装備されており、細かい汚れもからめとり、窓ガラスをキレイに拭くことができます
ゆっこ様専用　窓掃除ロボット　HOBOT-388

dyson V6 Mattress HH08 メンテナンス済み
【お手入れも簡単】後片付けは専用クロスを手洗いするだけで手間はかかりません。
日本アムウェイ　eSpring浄水器II用カートリッジ

ケルヒャー 高圧洗浄機 JTK28
本製品はコードレスではありません。

【 新品 未開封 】バルミューダ ザ クリーナー ブラック

商品の情報

商品の状態未使用に近い

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アイロボット　Braava jet m6 ブラーバジェット

窓拭きロボット　窓掃除ロボット　AlfaBot X6

くろー様専用　高圧洗浄機 K 5 プレミアム サイレント（東日本/50Hz地域用

ロボット クリーナー ツカモト　エイム　AIM-RC21 コードレス 掃除機

(新品未開封品)Dyson V10 Fluffy SV12 FF

Panasonic EZ37A3 工事用充電クリーナー 14.4V/18V 新品

orage X80

レイコップ　超軽量　コードレス　布団クリーナー　RS4-100JPWH
窓拭きロボット　AlfaBot X6です。全体的に目立った傷もなく綺麗な状態です。クロスは2枚ほど使用してますが、それ以外のクロスは未使用の状態です。【リモコンでラクラク操作】状況に合わせて選べる３つの自動コース。ボタン一つで窓ガラス全体を掃除し終わった後、自動的に開始地点に戻って停止します。【高い清掃力】窓ガラスや壁面を自由に移動しながら清掃する２つのホイールを搭載しています。ホイールには高い洗浄力を備えたマイクロファイバークロスが装備されており、細かい汚れもからめとり、窓ガラスをキレイに拭くことができます【お手入れも簡単】後片付けは専用クロスを手洗いするだけで手間はかかりません。 本製品はコードレスではありません。

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商品の状態未使用に近い

世界有名な 窓拭きロボット　窓掃除ロボット　AlfaBot X6 掃除機

38分钟前

世界有名な 窓拭きロボット　窓掃除ロボット　AlfaBot X6 掃除機

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窓拭きロボット 窓掃除ロボット 窓ガラス 掃除 AI搭載 AlfaBot X6 窓に張り付いてお掃除してくれる！

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