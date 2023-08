⚪ブランド:【adidas Originals】アディダスオリジナルス

⚪ポイント

使用感無し!状態良◎

ブルー×ホワイトカラーadidas ワンポイント刺繍ロゴ入りトラックジャケットです!

袖にブルーカラー3ライン、とってもオシャレです♪

このデザインは探そうと思って見つかる商品ではないので、気に入って頂けたら即購入をオススメします◎

adidas(アディダス)のロゴがワンポイントとして入っているトラックジャケットを小松菜奈さんや在原みゆ紀さんが着用して現在首までしっかりあるトラックジャケットがとても人気のものとなっております。

アウトドア、スポーツ時のはもちろんタウンユースでも大活躍です!

⚪カラー【白色】ブルー ホワイト

⚪素材

綿60%ポリエステル40%

⚪サイズ表記:【40】S インドネシア製

※海外製ですので表記より大きめサイズです。

⚪実寸サイズ(平置き)

着丈 59

肩幅 30

身幅 43

袖丈 60

目立った傷や汚れは御座いませんが古着となりますので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください(TT)

ビッグシルエット ビッグサイズ ユニセックス

古着 #一点物 #希少 #レア #オーバーサイズ #ビッグシルエット #adidas #アディダス #NIKE #ナイキ #champion #スポーツMIX #ラルフローレン #トミーフィルフィガー #バーバリー #インポート #ストリート系 #メンズ #レディース #ユニセックス

#70s #80s #90s #レトロ #ヴィンテージS

ラコステ ビームスジャージ トラックジャケット 在原みゆ紀 菅田将暉 小松菜奈 常田大希

カラー...ホワイト

袖丈...長袖

柄・デザイン...刺繍

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

