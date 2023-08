人気TOP コールハーン メンズ コレクション ゼログランドオールデイランナー スニーカー

セット割りもします!

【サイズ:26㎝】

※25㎝も別で販売しております!

お気軽にお声がけください!

(個人的にはいつも26.5㎝の靴を履いてる人がちょうど良いと思います!)

(いつも26cmの靴を履く人は少し厚めの靴下を履くとちょうど良いと思います!)

メチャクチャ可愛いデザインです!

早い者勝ちです!

コールハーンの中でも珍しいデザインです!

お早めにお求めください!

定価:29,700円

商品説明

日々のあらゆるシーンで走り続けるランナーたちに届けたいランニングシューズが、ゼログランドコレクションからスタイリッシュに、かつハイパフォーマンスに登場。

ダイヤモンドシェイプのミッドソールが終日続くプレミアムな快適さを届けます。

最新モデルアウトソールが、つま先からかかとまでしっかりと設計された内部クッションと連携し、計算しつくされた抜群の安定感、軽快さを実現しています。

素材・サイズ等

アッパー素材: ファブリック/牛革

ライニング素材: ファブリック

アウトソール素材: ラバー

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド コールハーン 商品の状態 新品、未使用

