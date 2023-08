卸し売り購入 マシュー サインボール アイドル

ZB1 ZEROBASEONE ゼベワン ボイプラ

KCON JAPAN2023にてゴヌクが投げたマシューの直筆サインボールです。

すぐに袋に入れましたが、多少の文字の擦れ等ある場合がございます。

素人保管のためご理解ある方のみご購入ください。

袋に入れ、文字の擦れやボールの潰れがないようプチプチ等で梱包して発送いたします。

値下げ❌

即購入⭕️

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

