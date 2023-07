春夏新作 OLD NAVY ジップジャケット ブルゾン

フード···フードなし

OLD NAVYのジップジャケット。

黒の色味のシャリっとしたポリエステル製の生地を使用。

フロントジップ使用で襟付き、身幅広めのゆったりとしたシルエット。

サラッと軽い着心地で暖かい時期でも羽織りやすく、中にもレイヤードしやすいアイテムなので様々な季節に対応してくれます。

サイズ感はメンズのXL程度。

【BRAND】OLD NAVY (オールドネイビー)

【SIZE】表記XL(メンズXL程度)

着丈72cm,肩幅53cm,身幅68cm,袖丈68cm

【MATERIAL】ポリエステル 100% / 裏地 ポリエステル 100%

【MODEL】178cm

【フォロワーの方】

500円OFFさせていただきます。

是非フォローして頂ければ嬉しいです。

【まとめ買い】

500円OFFさせていただきます。

是非その他の出品アイテムもご覧ください。

値下げ希望の方はご気軽にコメント下さい_______________________

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド オールドネイビー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

