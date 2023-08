ジャックマリーマージュのメガネです。

ジャックマリーマージュのメガネです。こちらで購入させていただきましたが、サイズを間違えて大きいサイズを購入したため出品します。その際は新品未使用品との記載でしたが、試着を何度かしているため、「未使用に近い」としています。薄いグリーン?の度付きカラーレンズが入っていますので、レンズを入れ替えてご使用ください。◯ブランド名:JAQUES MARIE MAGE ジャックマリーマージュ◯モデル名:ZEPHIRIN(ゼフィリン)◯サイズ:47-26(44サイズではありません)◯カラー:ダークハバナかと思います。◯シリアルNo.335/500◯購入店舗:岡山眼鏡店数量限定生産のブランドで、おそらくこのカラーは完売しているものと思われます。貴重な商品ですので、探されている方はぜひ#JAQUESMARIEMAGE#ジャックマリーマージュ#ジャックマリマージュ#ZEPHIRIN#ゼフィリン

