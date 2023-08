最適な材料 044Y NFLスターターマイアミ・ドルフィンズ中綿ナイロンジャケットUSA古着 ナイロンジャケット

※即購入OKです

●商品名

古着男子や古着女子、ストリートにも大人気

NFL STARTERスターター中綿ナイロンジャケットブルゾンマイアミ・ドルフィンズカレッジロゴ刺繍ロゴビックシルエットゆるだぼアメリカUSA古着です!

●ポイント

アメリカ合衆国フロリダ州にあるNFLチーム、マイアミ・ドルフィンズ× スターター社製の中綿ナイロンジャケットです。

YouTuberコムドットのゆうたさんが着用して人気になったチームのジャケット。

ドルフィンズのチームカラーのアクアカラーのボディ。

フロントとバックに刺繍であしらわれたドルフィンズのロゴ、袖とフロントジップ内側にスターターのロゴが入るデザイン。

内側には中綿が入るので保温性も◎

XLのビッグサイズ、オーバーサイズでのご着用にもオススメです。

ナイキやステューシー、パラグラフなどストリートコーデ

90sファッションが好きな方にオススメです。

ビッグサイズ、ビッグシルエットが旬な今、男性、女性問わず、ユニセックスにお使い頂けるアイテムです。

当ショップの古着は全て一点限りです。古着ならではの一期一会の出会いを大切に、この機会を逃さないようにしてください。

●size

表記サイズ:XL

肩幅:64cm

身幅:72cm

着丈:80cm

袖丈:64cm

●カラー

アクアエメラルドグリーン青緑

●コンディション

フードと襟の内側、前後のロゴ、バックの裾に汚れ、

フードと内側に糸のほつれがございます。

大きなダメージはなく、これからも長くご着用いただけます。

●商品番号

044Y

古着 ノースフェイス ナイキ アディダス チャンピオン カーハート

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド スターター 商品の状態 やや傷や汚れあり

