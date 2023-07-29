最適な材料 044Y NFLスターターマイアミ・ドルフィンズ中綿ナイロンジャケットUSA古着 ナイロンジャケット

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アメリカ合衆国フロリダ州にあるNFLチーム、マイアミ・ドルフィンズ× スターター社製の中綿ナイロンジャケットです。
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YouTuberコムドットのゆうたさんが着用して人気になったチームのジャケット。
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ドルフィンズのチームカラーのアクアカラーのボディ。
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フロントとバックに刺繍であしらわれたドルフィンズのロゴ、袖とフロントジップ内側にスターターのロゴが入るデザイン。
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HERNO　Laminar 2レイヤーゴアテックスフーディーコート
内側には中綿が入るので保温性も◎
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ナイキやステューシー、パラグラフなどストリートコーデ
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●商品番号
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商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドスターター
商品の状態やや傷や汚れあり

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商品の状態やや傷や汚れあり

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