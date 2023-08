★★検品会社にて検品(約1,000円)を実施した美品です★★

【ブランド】

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アフューグッドキッズ 商品の状態 新品、未使用

★★検品会社にて検品(約1,000円)を実施した美品です★★【ブランド】AFGKa few good kidsアフューグッドキッズDONCAREafewgoodkids【商品名】ジーパン ジーンズジーパンツ天使 デニム パンツ Gパンエンジェル ANGEL PANTSデニムパンツストリートファッションストリート【カラー】ブルーBLUE【素材】綿【サイズ】XS:SIZE(着丈105/ウエスト74/ヒップ92)S:SIZE(着丈106/ウエスト78/ヒップ96)M:SIZE(着丈107/ウエスト82/ヒップ100)L:SIZE(着丈108/ウエスト86/ヒップ104)XL:SIZE(着丈109/ウエスト90/ヒップ108)新品未使用品となります正規品につき黄橙色のQRコード付き商品管理タグと保証書カードが付いています。#当店のAFGK正規品取り扱い一覧はコチラ#選りすぐり海外ストリートファッションパンツ一覧はコチラ他にもAFGK アフューグッドキッズA FEW GOOD KIDSDONCARE ドンケアMAISON EMERALD メゾンエメラルドMEDM ミスターエンジョイダマネーSALUTE サルーテEVAE+MOB エバーモブHARSH AND CRUEL ハーシュアンドクルーエルMAMC エムエーエムシー等の取り扱いがございます。識別コード AP 100983654X

