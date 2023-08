最高の品質 596☆リカバリー付き最高峰i7☆希少ピンクSSD512GBノートパソコン☆ ノートPC

動作良好!はじめてのPCにピッタリ!パソコン初心者さんにおすすめ!

Windows11標準搭載!

セキュリティー面も強化されており、新たにウイルス対策ソフトの購入は必要ありません

メンテナンス&クリーニング済み(CPUのグリス塗り替え、PC内部清掃、除菌・アルコール消毒)を行っています!

電源を入れるだけでOK!安心マニュアルあります。

『Windows11の初期操作説明』、『マウス操作』、『キーボード説明』、『Wi-Fi接続のやり方』 などをファイルに作成してデスクトップに置いてありますので参考にしてください。

Libre office(互換ソフト)入りでMicrosoft Officeで作成したファイルを開いて、編集することができます 。

Word, Excel, Power Point(ワード エクセル パワーポイント)がご利用できます!

学校のレポートやお仕事の資料作成もOK!

■インストールソフト■

Google Chrome(ブラウザー)

PowerDVD(Blu-ray、DVD再生対応ソフト)

※Blu-rayドライブ搭載はBlu-ray再生OK

iTunes(音楽管理ソフト)

オフィスソフトLibreOffice

他にも出品してます!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#Telecaster58出品一覧

★付属品★

ACアダプター(ソニー製)

★状態★

・バッテリー 2時間21分 あくまで目安です。稼働時間の保証はありません。

・天板擦りキズあり

【主要スペック】

□OS

Windows 11 64bit

□CPU

Core i7 M620

□メモリ

快適大容量 8GB

□ストレージ

新品大容量 SSD512GB

□画面サイズ

14インチ

□ドライブ

DVDマルチドライブ

□カメラ

内蔵型

□ネット環境

有線LAN 無線LAN

□USB

2.0×3

□他

★Bluetooth ★HDMI ★SDカード

申し訳ありませんが、専用・取り置きは、行っておりません。

【お願い】★プロフィールをご確認の上 ご購入をお願い致します

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

