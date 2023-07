【高い素材】 M0pro Shanling ブラック +ケース +4.4mm変換ケーブル ポータブルプレーヤー

購入後 20時間ほど使用しました。

・本体(ブラック)

・M0Pro Case ブラック 専用レザーケース PUレザー ケース

・M0Pro 専用4.4mmアダプタケーブル

専用アクセサリー 3.5mm to 4.4mm 変換アダプタ

SHANLING M0 Pro MP3 Player,Portable Hi-Res Music Player,2X ES9219C DAC,Two-Way Bluetooth 5.0 LDAC/SBC/AAC,3.5mm/Type-C Jack,Support USB Digital Audio,384kHz /32bit,236mW@32Ω

箱の上部に小さいダメージ有

本体は室内での使用のみ

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

