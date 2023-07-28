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豪華 平野紫耀くんアクスタ(ガーデン) アイドル

商品の説明

平野紫耀くんのアクリルスタンドです。
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発売当時にSweetGardenにて購入しました。
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新品、未開封で暗所にて保管。
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ですが、素人保管ですので完璧な状態を求める方、神経質な方は購入をご遠慮くださいませ。
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ビニールの粘着部分のところに少しだけ汚れがありますので画像にてご確認お願い致します。
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お値下げは不可でお願い致します。
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人気グループ···King & Prince
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グッズ種類···その他(アクリルスタンド)
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ジャンル···ジャニーズ

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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平野紫耀くんのアクリルスタンドです。発売当時にSweetGardenにて購入しました。新品、未開封で暗所にて保管。ですが、素人保管ですので完璧な状態を求める方、神経質な方は購入をご遠慮くださいませ。ビニールの粘着部分のところに少しだけ汚れがありますので画像にてご確認お願い致します。プチプチで梱包後、封筒に入れて、らくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。問題なければ即購入OK⭐︎お値下げは不可でお願い致します。#KingandPrince #キンプリ #平野紫耀 #アクリルジオラマ #アクスタ #アクリルスタンド人気グループ···King & Princeグッズ種類···その他(アクリルスタンド)ジャンル···ジャニーズ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

豪華 平野紫耀くんアクスタ(ガーデン) アイドル

54分钟前

豪華 平野紫耀くんアクスタ(ガーデン) アイドル

¥14,888 ¥12,655

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