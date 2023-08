ご覧いただきありがとうございます♡

【希少品】GUCCI グッチ GGエンボス スクエア ショルダーバッグ

当店で取り扱っている商品はすべて正規品ですので安心してご購入・ご検討くださいませ。

商品名:MARC JACOBSカメラバッグ

色:ブラック 黒

サイズ:

幅:7in x マチ:2in x 高さ:4in

幅:18cm x マチ:6cm x 高さ:11cm

ストラップ長さ:21~144cm x 幅:5cm

ストラップドロップ:68cm

マークジェイコブス発人気カメラバッグスナップショットです。

手持ち、ショルダー、肩掛けでもご使用いただけます。

こちらは品のあるゴールド×ブラック。ホワイト同様バッグの存在感とファッションがマッチしやすいカラーです。

★マークジェイコブスの人気シリーズということもあり、市場で安価なフェイク品が出回っています。

お気をつけください。

※出品者自身もそれを知らずに出している場合があります。

※当方が扱うすべての商品は製造工場に直接現地視察し、さらに第三機関を入れてくまなくチェックしているのでご安心ください。

★ コットン:87%、ナイロン:12%、ポリウレタン:1%

フロント中央のボタン、縫い目はフルファッションニットのディテール

二重トップジップ開閉、取り外し・調節可能なウェビング ストラップ

内側スリップポケット、外側スリップポケット

ファイユライニング

ダストバッグ付き

#MARCJACOBS

#marcjacobs

#マークジェイコブス

#スナップショット

商品の情報 ブランド マークジェイコブス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド マークジェイコブス 商品の状態 新品、未使用

